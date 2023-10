SPELL ON YOU! TRIO BISTRO DU COURS Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

SPELL ON YOU! TRIO Vendredi 24 novembre, 19h00 BISTRO DU COURS

Trio jazz nantais chant, contrebasse, guitare, construit autour des grandes chansons d’amour du jazz

Le Bistro du Cours, restaurant bar situé au centre-ville de Nantes, sur le Cours des 50 otages, est ouvert tous les jours même le dimanche ! La cuisine est réalisée à base de produits frais, avec service continu, toute la journée.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/5HzqKqaXMis?si=qeZtQsSx7bfjK_mK »}] Le Bistro du Cours, restaurant bar situé au centre-ville de Nantes, sur le Cours des 50 otages, est ouvert tous les jours même le dimanche ! La cuisine est réalisée à base de produits frais, avec service continu, toute la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Trio jazz