DJ POPOFSKI BISTRO DU COURS Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

Bien connu des nantais, Popofski chauffe les dancefloors depuis plus de 20 ans, et cette fois ci n’ y coupera pas.

Soul, Funk, Disco, Afro et grooves d’ autres contrées, électro, on sait jamais trop où ça va partir… mais ça va partir loin !

Vidéo

Le Bistro du Cours, restaurant bar situé au centre-ville de Nantes, sur le Cours des 50 otages, est ouvert tous les jours même le dimanche ! La cuisine est réalisée à base de produits frais, avec service continu, toute la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:45:00+01:00

DJ set