KARIM AUX PLATINES BISTRO DU COURS Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes KARIM AUX PLATINES BISTRO DU COURS Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. KARIM AUX PLATINES Jeudi 23 novembre, 19h00 BISTRO DU COURS BISTRO DU COURS 13 rue des Halles, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.bistroducours.fr/ https://www.facebook.com/bdc.nantes;https://www.instagram.com/bdcnantes/ Le Bistro du Cours, restaurant bar situé au centre-ville de Nantes, sur le Cours des 50 otages, est ouvert tous les jours même le dimanche ! La cuisine est réalisée à base de produits frais, avec service continu, toute la journée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00 DJ set Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BISTRO DU COURS Adresse 13 rue des Halles, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville BISTRO DU COURS Nantes latitude longitude 47.215681;-1.555815

BISTRO DU COURS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/