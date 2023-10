LA BETE BISTRO DE LA CITE Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

LA BETE Jeudi 23 novembre, 20h30 BISTRO DE LA CITE

Concentrée en quatuor, la chimère revient clamer ses textes voués à vous laisser une image rémanente, où les diables s’amusent à fusionner hip-hop, rock et électro.

Facebook

Instagram

Vidéo

BISTRO DE LA CITE 7 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/noussommeslabete »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@labetelive) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/254760629_128936889491905_5287097946995265341_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=3Jb4ZjTce8UAX9g-PRg&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfBQOpziFKZh0VulAIRAh47uaSY_Je7emUMxNepKvNSLMg&oe=651FC6DE », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/labetelive/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/labetelive/?fbclid=IwAR35uNtcgM_jjssHtP9T-6TupKFI5nPfRp4SlczT0vqfVPqBAxEfEgkEHV8 »}, {« data »: {« author »: « La Bu00eate », « cache_age »: 86400, « description »: « Quatriu00e8me clip de « La Bu00eate », groupe hip-hop rock fusion originaire de Rennes. nnUne production LA Mu00caME PRODnnPrise d’images : Clu00e9ment BlondetnMontage : Antoine Le BarsnnMerci u00e0 l’Amrok et u00e0 ZF Studio.nnSuivez « La Bu00eate » sur les ru00e9seaux sociaux !nFacebook : @noussommeslabetenInstagram : @labetelive », « type »: « video », « title »: « La Bu00eate – Au pire se taire (clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sROvStXPEuI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sROvStXPEuI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8_03QQuWSq8cDcrtBAHUKg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=sROvStXPEuI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

hip hop rock