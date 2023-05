Apéro Psycho Bisto La Clinik, 17 mai 2023, Montreuil.

Le Psycho Tarot permet d’identifier ce qui a besoin d’être mis en lumière en soi et d’explorer le chemin que notre âme nous invite à emprunter. Le tarot de Marseille, au travers de ses cartes, est un outil de projection de l’inconscient.

Cet atelier est animé par Véronique & Valérie, toutes deux formées au tarot par Houria Boukerma, ancienne assistante de Jodorowsky. Nous utilisons le tarot de Marseille comme outil pour vous apporter un éclairage à un moment donné de votre vie.

Nous proposons cet atelier de manière collective. Autant d’opportunités pour s’exprimer et être entendu, s’engager devant témoins mais aussi apprendre à écouter. Et bien souvent, c’est l’occasion de vivre des résonnances avec les problématiques des autres.

Cet atelier est ouvert à tous, que vous soyez porteur d’une demande (personnelle, professionnelle) ou curieux de l’approche.

Au plaisir de vous rencontrer !

Les consultations en tirage individuel sont effectuées uniquement en cabinet.

