BISSO NA BISSAI : RACISME, VIOLENCES SYSTÉMIQUES ET SANTÉ MENTALE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 19h00 à 01h30

.Public jeunes et adultes. payant

TARIFS

Projection + Concert + DJ Set : 10€

Concert + DJ Set : 7€

Le festival de Bissai est de retour pour une troisième édition et s’installe cette fois-ci au Hasard Ludique !

Parce que nos luttes peuvent aussi se faire dans la joie, on se retrouve le 16 mars pour un événement pluridisciplinaire sur le thème de la santé mentale des personnes racisées. La santé mentale reste un sujet tabou, pourtant elle est particulièrement mise à rude épreuve quand on est la cible directe ou indirecte du racisme et de nombreuses violences systémiques, mais aussi l’héritier•ère de traumas intergénérationnels liés à la migration.

Cette nouvelle édition de Bisso na Bissai est une invitation à lever les tabous autour de la santé mentale dans un espace safe, mais aussi une occasion de faire la fête, car notre joie est politique.

Au programme :

[en continu] le stand Bissai où vous pourrez rencontrer l’équipe et (re)découvrir notre merch’

[19h30-21h] projection ON DIT QUOI ? x On est là : la santé mentale dans les quartiers populaires réalisée en collaboration avec le podcast On est là créé par Annabelle qui donne la parole aux femmes de cités et de quartiers populaires. La projection sera suivie d’une table ronde avec Frank Lao, Selma Sardouk, thérapeute décoloniale et Maram Tebini, Psychologue clinicienne.

[21h15 – 23h15] la soirée se poursuivra avec un concert en «open mic » animé par Safya Fierce, d’artistes amateur·ices qui représentent différentes diasporas qui font la France et une performance de danse :

Lady Gaza // Solomando // Dacey // Anso // Hakim // Josephe // Akab Maltese // Nu Linh // Stellio // Swan

[23h30-01h30] et pour finir en beauté, deux DJ sets hip hop afrobeats de DJ Klemee et DJ Lola Ondikwa !

Nique · Nique – Le Dancefloor #80 : Lola OndikwaKlemee · Le Goûter EP1

RDV sur la page Instagram de Bissai Media pour découvrir le line-up complet !

Bissai est un média associatif qui explore et décrypte des histoires d’immigration et d’héritage culturel en donnant la parole aux principales personnes concernées.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Bissai