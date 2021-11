Montreuil Le Chinois île de France, Montreuil Bisouu au Chinois Le Chinois Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Bisouu est de retour au Chinois. Au menu, trois invité.e.s triplement excitant.e.s, dont un mystère. Un couple de Dj de Londres, un trio de punk de Marseille et …. ? Fin du mystère, voici la liste des invités : Donna Candy LIVE (Marseille)

Js Donny ++ ½ Onagre ++ Yung Soft, what else ?

Time Is Away (Londres)

Nts’ finest

Pour éviter de faire la queue, pensez à prendre des préventes. Concerts -> Électronique Le Chinois 6 place du marché Montreuil 93100

9 : Croix de Chavaux (153m) 9 : Mairie de Montreuil (707m)

