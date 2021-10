Montreuil Le Chinois île de France, Montreuil BISOU Le Chinois Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

BISOU Le Chinois, 1 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 23h à 6h

payant

BISOU au Chinois, c’est le le 1er octobre prochain ! vous la pensiez dead ??? nous aussi honnêtement, puis voilà après tout ça, c’est la rentrée, le Chinois réouvre, so why not? pour fêter tout ça, le programme ne change pas, teuf facile et sans stress, BISOU avec au programme >>> Aki Gratte Ciel (Marseille, Lyl Radio, Bouillabaisse mastaa) Boule de Crystal (Bruits de la Passion, Paris tu sais) Juna (Lyl, La Boucle, from Paris to Ruta del Bakalao) et comme d’hab : belec (…) Événements -> Soirée / Bal Le Chinois 6 place du marché Montreuil 93100

9 : Croix de Chavaux (153m) 9 : Mairie de Montreuil (707m)

Contact : com.lechinoisdemontreuil@gmail.com https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil Événements -> Soirée / Bal

Date complète :

2021-10-01T23:00:00+02:00_2021-10-02T06:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Le Chinois Adresse 6 place du marché Ville Montreuil lieuville Le Chinois Montreuil