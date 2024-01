Bison Trail complexe sportif de la Malcombe Besançon, samedi 6 avril 2024.

Il s’agit d’une course proche de la Backyard, célèbre course de l’organisateur Laz (également connu pour la fameuse Barkley aux Etats-Unis).

La Backyard est initialement une course en boucle par élimination basée sur le concept du « dernier debout », mais nous revisitons légèrement ce concept en réduisant la taille de la boucle.

Concrètement :

Tous les coureurs partent ensemble pour une boucle d’environ 6km, ils ont 1 heure maximum pour la réaliser et se ravitailler.

Une heure plus tard un nouveau départ est donné pour la même boucle à réaliser en 1 heure maximum et se ravitailler.

En fonction de la course choisie, cela dure 6 heures ou 12 heures…

Une après midi dédiée aux enfants pour leur faire découvrir la nature sous toutes ses formes aux travers d’ateliers mélangeants la découverte de sports d’extérieurs et l’apprentissage des milieux naturels qui nous entourent et que nous devons apprendre à connaitre.

Le Grand Besançon Trail Academie organise grâce à ses encadrants de nombreux ateliers pendants l’après midi, pour offrir diverses expériences de découvertes de la nature aux travers d’ateliers divertissants. Les enfants inscrits pourront réaliser les ateliers souhaités, et pas nécessairement tous, complétant petit à petit un carnet qui leur sera remis et qui permettra pour eux de suivre leur progression de la journée.

L’inscription est gratuite pour les enfants. Il est néanmoins nécessaire de se préinscrire sur le site. EUR.

complexe sportif de la Malcombe Avenue François Mitterrand

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 08:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00



