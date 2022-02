Bison Chic • Vénus d’Argent / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 28 février 2022, Paris.

BISON CHIC

(French electro pop – Lilie’s Creatures – Caen, FR)

“Pré-sélectionné des Inouïs du Printemps de Bourges 2021 et finaliste du tremplin du Festival Beauregard 2022, Bison Chic est un projet French Pop electro-organique inspiré de la nouvelle scène française : Sébastien Tellier, Feu! Chatterton, Voyou, et dont les sonorités peuvent également rappeler Patrick Watson ou encore Sigur Rós.

Le projet est initié par son frontman Alex Grouldinsky (ex Born in Alaska, Bye Bye Leone) à la personnalité étonnante que reflètent ses textes et ses mélodies : tantôt clown triste, tantôt clown joyeux.

Bison Chic se concrétise entre Paris et Caen en 2020 lorsque le groupe prend forme avec Maxime Lunel (membre d’Hanami, YADAM), Harmo Draüs (membre de David Shaw and the Beat et artiste solo) et Valentin Barbier (membre d’Indigo Birds).”

VÉNUS D’ARGENT

(Rock progressif – Paris, FR)

Vénus d’Argent est le projet de l’artiste français Alexandre Geoffrion, qui a toujours eu un penchant pour le rock’n’roll. Inspiré par la musique progressive et psychédélique des années 60 et 70, il s’essaie à retrouver ces saveurs rétrogrades au travers des codes actuels. Vénus d’Argent est donc un pont entre deux périodes musicales différentes, jouant la richesse des formes artistiques d’hier et aujourd’hui. Sur scène, Alexandre s’entoure de musiciens venant du jazz ou du classique, pour créer cette alchimie unique, cette énergie puissante et pure.

Les 3 influences : Led Zeppelin, LCD Soundsystem, Crumb

