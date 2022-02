Bison Bison Le Mounguy, 25 février 2022, Marseille.

Bison Bison

Le Mounguy, le vendredi 25 février à 21:00

Il aime les noms doubles puisqu’il s’est fait connaître grâce à son duo Puta ! Puta ! Il est arlésien et pourtant on le voit sur toutes les bonnes scènes qui aiment mêler world et électro, pop rétro et indie mélancolique. Elégant et pointu, son mix est à la fois intimiste et mondial, une belle prouesse.

Entrée libre

♫DJ SET♫

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T21:00:00 2022-02-25T01:00:00