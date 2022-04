Biso Muziki – Étape de travail Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Biso Muziki – Étape de travail Luz-Saint-Sauveur, 22 avril 2022, Luz-Saint-Sauveur. Biso Muziki – Étape de travail LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur

2022-04-22 18:30:00 – 2022-04-22 19:30:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Biso est le nouveau projet du jeune batteur Chacha Angela.

Il a développé sa propre musique en puisant dans ses racines congolaises et en s’inspirant des musiques actuelles : jazz + pop, funk, rock et bien d’autres styles… Chacha chante en Lingala, sa langue natale, et joue aussi du balafon, instrument traditionnel fabriqué à partir de latte de bois et de calebasse. Il nous raconte sa culture, la fraternité et la musique (muziki) qu’il considère comme la richesse de ses ancêtres. Biso met l’accent sur la valorisation métissage entre la musique de l’Afrique et celle de l’Occident. Tarif unique : 4 euros +33 5 62 92 38 38 http://www.maisondelavallee.org/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Biso Muziki – Étape de travail Luz-Saint-Sauveur 2022-04-22 was last modified: by Biso Muziki – Étape de travail Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 22 avril 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées