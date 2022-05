Bishops Green, 14 mai 2022, .

Bishops Green

2022-05-14 – 2022-05-14

Les Bishops Green se sont formés à Vancouver en 2011. Les influences diverses des membres du groupe ont permis d’enrichir les compos, leur style Punk old school mélodique s’inspire de Blitz, The Clash, Still Little Fingers, Cock Sparrer mais aussi Dde Combos Hardcore Comme Naked Raygun Et Minor Threat.



La musique de Bishops Green est crue, pleine d’énergie, et propose un style fermement attaché aux racines historiques du Street punk et de la Oi ! De nombreux morceaux catchy que les foules reprennent en coeur, voilà le secret d’un bon show garanti !

Retrouvez Bishops Green sur la scène du Molotov !

Les Bishops Green se sont formés à Vancouver en 2011. Les influences diverses des membres du groupe ont permis d’enrichir les compos, leur style Punk old school mélodique s’inspire de Blitz, The Clash, Still Little Fingers, Cock Sparrer mais aussi Dde Combos Hardcore Comme Naked Raygun Et Minor Threat.



La musique de Bishops Green est crue, pleine d’énergie, et propose un style fermement attaché aux racines historiques du Street punk et de la Oi ! De nombreux morceaux catchy que les foules reprennent en coeur, voilà le secret d’un bon show garanti !

dernière mise à jour : 2022-04-21 par