Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest Bucharest Catégorie d’Évènement: Bucharest Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest, 2 juin 2023, Bucharest. Vendredi 2 juin, 10h00 Biserica Sf. Spiridon-Nou Biserica Sf. Spiridon-Nou Calea Șerban Vodă 29, București 030167 Bucharest 040201 Centrul Civic +40742758551 https://bisericasfspiridonnou.ro [{« type »: « phone », « value »: « +40722604561 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T10:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Bucharest Autres Lieu Biserica Sf. Spiridon-Nou Adresse Calea Șerban Vodă 29, București 030167 Ville Bucharest Age min 10 Age max 15 Lieu Ville Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest

Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bucharest/

Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest 2023-06-02 was last modified: by Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest Biserica Sf. Spiridon-Nou Bucharest 2 juin 2023