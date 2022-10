BISE Festival Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BISE Festival Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 11 janvier 2023, Nantes. 2023-01-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non Le BISE Festival fait son grand retour les mardi 10 et mercredi 11 janvier 2023 !Le festival de showcases et de rencontres professionnelles nantais, qui a lieu en parallèle des Biennales Internationales du Spectacle (BIS), revient pour une nouvelle édition à Stereolux, Trempo et sous les Nefs. Qu’ils soient pop, hip-hop, electro, rock… le BISE Festival fera de nouveau la part belle aux talents émergents. Ainsi, 25 artistes se relaieront sur les 4 scènes du festival.Ouvert aux professionnel·les d Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/bise-festival-3

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

BISE Festival Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2023-01-11 was last modified: by BISE Festival Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 11 janvier 2023 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique