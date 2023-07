Visite guidée de l’atelier de fabrication de gaufres fourrées de la Biscuiterie Eugène Blond Biscuiterie Eugène Blond Lambersart, 15 septembre 2023, Lambersart.

Visite guidée de l'atelier de fabrication de gaufres fourrées de la Biscuiterie Eugène Blond 15 et 16 septembre Biscuiterie Eugène Blond Visite guidée gratuite avec réservation au préalable obligatoire. Visite toutes les 30min, limitée à 40 personnes.

La visite de l’atelier de fabrication de gaufres fourrées, se compose de trois parties :

1. Le musée dans lequel vous retrouvez nos anciennes machines ainsi que les histoires de nos différentes fabriques.

2. La production où vous découvrirez les différentes étapes de la fabrication de nos gaufres fourrées.

3. La dégustation de nos gaufres

La visite dure en moyenne 45 min à 1h selon les échanges avec la personne chargée de l’animation de la visite.

Nous terminons la visite par notre magasin d’usine, où vous pourrez retrouver tous les produits de nos différentes fabriques.

Biscuiterie Eugène Blond 159 rue de Verlinghem, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord En 1894, Eugène Blond, jeune pâtissier crée à Saint-André-

lez-Lille sa petite biscuiterie avec sa fameuse Gaufrette amusante et sa Gaufre fourrée.

Sa qualité souvent copiée, jamais égalée, permet à Eugène Blond de faire partie, aujourd’hui, des entreprises centenaires.

Venez découvrir dans notre boutique toutes nos spécialités !

Il y en a pour tous les goûts : les Gaufrettes amusantes, les Palets de Dames, les Sablés du Nord, les Gaufres fourrées et bien d’autres gourmandises ! Accès en transport en commun, parking accessible à notre clientèle et aux bus. Accès handicapé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

