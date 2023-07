Visite de la biscuiterie Astruc à Villeparisis Biscuiterie de Villeparisis Villeparisis, 16 septembre 2023, Villeparisis.

Visite de la biscuiterie Astruc à Villeparisis Samedi 16 septembre, 14h00 Biscuiterie de Villeparisis Inscription obligatoire sur notre site internet ou par téléphone

La biscuiterie Astruc, située à Villeparisis, est une entreprise familiale de près d’un siècle d’existence et toujours en activité. Découvrez en compagnie du président Christian Astruc, de ses fils et des employés de l’usine, l’histoire et l’atelier de production de la biscuiterie avant de finir par la boutique.

Départ de visite toutes les 30 minutes.

Durée de la visite : 45 min.

Visites organisées en partenariat avec l’agglomération Roissy Pays de France.

Biscuiterie de Villeparisis 2 rue Denis Papin Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 27 61 62 https://www.biscuiterie-astruc.fr/

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

