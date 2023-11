Noël à la Biscuiterie de Provence Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues, 25 novembre 2023, Saint-Maurice-sur-Eygues.

Saint-Maurice-sur-Eygues,Drôme

Comme chaque année, la Biscuiterie de Provence vous invite à vivre la magie de Noël à la Fabrique à l’occasion d’un weekend animations et promos !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Biscuiterie de Provence La Fabrique

Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like every year, Biscuiterie de Provence invites you to experience the magic of Christmas at the Fabrique for a weekend of entertainment and special offers!

Como cada año, Biscuiterie de Provence le invita a vivir la magia de la Navidad en la Fabrique durante un fin de semana de animaciones y ofertas especiales

Wie jedes Jahr lädt Sie die Biscuiterie de Provence dazu ein, den Weihnachtszauber in der Fabrik zu erleben und ein Wochenende voller Unterhaltung und Sonderangebote zu genießen!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale