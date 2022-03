Bischwiller On Air, concert Schnapps, musique rock Bischwiller Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischwiller

Bischwiller On Air, concert Schnapps, musique rock Bischwiller, 16 juillet 2022, Bischwiller. Bischwiller On Air, concert Schnapps, musique rock Bischwiller

2022-07-16 20:00:00 – 2022-07-16 21:00:00

Bischwiller Bas-Rhin Dans le cadre de son festival Bischwiller On Air, la Ville de Bischwiller vous propose de rencontrer le groupe de rock : Schnapps. Ils sont six musiciens et amis nord-alsaciens et vont rythmer votre soirée en musique. Dans le cadre de son festival Bischwiller On Air, la Ville de Bischwiller vous propose de rencontrer le groupe de rock : Schnapps Dans le cadre de son festival Bischwiller On Air, la Ville de Bischwiller vous propose de rencontrer le groupe de rock : Schnapps. Ils sont six musiciens et amis nord-alsaciens et vont rythmer votre soirée en musique. Bischwiller

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischwiller Autres Lieu Bischwiller Adresse Ville Bischwiller lieuville Bischwiller Departement Bas-Rhin

Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischwiller/

Bischwiller On Air, concert Schnapps, musique rock Bischwiller 2022-07-16 was last modified: by Bischwiller On Air, concert Schnapps, musique rock Bischwiller Bischwiller 16 juillet 2022 Bas-Rhin Bischwiller

Bischwiller Bas-Rhin