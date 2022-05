Bischwiller On Air, concert Cumbiambé, musique du monde

2022-07-09 20:00:00 – 2022-07-09 21:00:00 Dans le cadre de son festival Bischwiller On Air, la Ville de Bischwiller vous propose de rencontrer la compagnie Cumbiambé autour d'un registre de musiques du monde.

