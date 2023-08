Toutes les choses géniales – Théâtre du Prisme Bischwiller, 13 mars 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, « Toutes les choses géniales » de Duncan Macmillan est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une personne qui raconte la perte de sa mère à travers un échange simple et ludique avec le public..

2024-03-13 fin : 2024-03-13 21:00:00. EUR.

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Imbued with all the warmth and melancholy of childhood impressions, Duncan Macmillan?s « All the Great Things » is as light-hearted as its subject is serious: suicide looked at head-on and without complacency. We follow the story of a man who recounts the loss of his mother through a simple, playful exchange with the audience.

Impregnada de toda la calidez y melancolía asociadas a las impresiones de la infancia, « All the Great Things », de Duncan Macmillan, es tan desenfadada como serio es su tema: el suicidio mirado de frente y sin complacencia. Sigue la historia de una persona que relata la pérdida de su madre a través de un intercambio sencillo y lúdico con el público.

Duncan Macmillans « Tous les choses géniales » ist ein Text, der von der Wärme und Melancholie der Kindheitseindrücke durchdrungen ist. Der Text ist so leicht, wie sein Thema ernst ist: Selbstmord, dem man ins Gesicht schaut und der nicht gelindert wird. Der Film erzählt die Geschichte einer Person, die den Verlust ihrer Mutter in einem einfachen und spielerischen Austausch mit dem Publikum schildert.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller