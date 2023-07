Atelier créatif de Noël pour enfants Bischwiller, 9 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Au cœur du village de Noël de Bischwiller, la Ville propose aux jeunes de 4 à 12 ans, un atelier de création de décorations de Noël à suspendre (boules, bonhommes, chaussettes)..

2023-12-09 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



In the heart of the Christmas village of Bischwiller, the City offers to young people from 4 to 12 years, a workshop to create Christmas decorations to hang (balls, men, socks).

En el corazón del pueblo navideño de Bischwiller, la ciudad ofrece a los jóvenes de 4 a 12 años un taller para crear adornos navideños para colgar (chucherías, figuras, calcetines).

Im Herzen des Weihnachtsdorfes von Bischwiller bietet die Stadt Jugendlichen von 4 bis 12 Jahren einen Workshop an, in dem sie Weihnachtsschmuck zum Aufhängen herstellen können (Kugeln, Männchen, Socken).

Mise à jour le 2023-07-19 par Commune de Bischwiller