Manège Belle-époque Bischwiller, 8 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Faites profiter à vos enfants d’un envol toute en légèreté avec ce magnifique manège « Circus » suspendu..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:00:00. 0 EUR.

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Let your children enjoy a light-hearted flight with this magnificent suspended « Circus » merry-go-round.

Dé a sus hijos un paseo desenfadado en este magnífico tiovivo « Circus » suspendido.

Lassen Sie Ihre Kinder mit diesem wunderschönen Hängekarussell « Circus » einen leichten Flug genießen.

