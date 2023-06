Cinéma en plein air – « Shaun le Mouton, le film : La ferme contre-attaque » Bischwiller, 5 juillet 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 23:00:00. 0 EUR.

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Shaun The Sheep returns for an intergalactic adventure. A spaceship has crashed near Shaun’s farm. On board is an adorable, mischievous little creature named LU-LA.

With her supernatural powers, her taste for adventure and her burps from another world, she is immediately adopted by the flock.

La oveja Shaun regresa en una aventura intergaláctica. Una nave espacial se ha estrellado cerca de la granja de Shaun. A bordo viaja una adorable y traviesa criaturita llamada LU-LA.

Con sus poderes sobrenaturales, su gusto por la aventura y sus eructos de otro mundo, es adoptada inmediatamente por el rebaño.

Shaun das Schaf kehrt in einem intergalaktischen Abenteuer zurück. Ein Raumschiff ist in der Nähe von Shauns Farm abgestürzt. An Bord befindet sich ein liebenswertes und schelmisches kleines Wesen namens LU-LA.

Mit ihren übernatürlichen Kräften, ihrer Abenteuerlust und ihrem Rülpsen aus einer anderen Welt wird sie sofort von der Herde adoptiert.

Mise à jour le 2023-06-26 par Maison de la Culture de Bischwiller