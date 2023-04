Nuit européenne des musées 1-9 Place de la Mairie, 13 mai 2023, Bischwiller.

Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses du musée de la Laub et de la Maison des arts..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

1-9 Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



For one night, the public is invited to discover, free of charge, in an unusual, festive and playful way, the riches of the Laub Museum and the House of Arts.

Durante una noche, se invita al público a descubrir gratuitamente los tesoros del Museo Laub y de la Casa de las Artes, de una forma insólita, festiva y lúdica.

Eine Nacht lang ist das Publikum eingeladen, kostenlos, auf ungewöhnliche, festliche und spielerische Weise die Schätze des Musée de la Laub und des Maison des arts zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-12 par Commune de Bischwiller