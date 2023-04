Visite théâtralisée « Il était une fois…la vie à Tiefenthal » 12 rue de l’Église, 30 avril 2023, Bischwiller.

Les comédiens de la troupe des deux haches feront revivre de manière pédagogique et humoristique les épisodes glorieux de l’histoire de Bischwiller. Ville des évêques puis résidence des ducs des Deux Ponts Birkenfeld, la cité des fifres possédait un château qui a fait sa fierté des siècles durant..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 16:00:00. EUR.

12 rue de l’Église

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



The actors of the troupe des deux haches will bring to life in an educational and humorous way the glorious episodes of the history of Bischwiller. City of the bishops then residence of the dukes of the Two Bridges Birkenfeld, the city of the fifes had a castle which made its pride during centuries.

Los actores de la troupe des deux haches revivirán de forma didáctica y humorística los gloriosos episodios de la historia de Bischwiller. Ciudad de obispos y luego residencia de los duques de los Dos Puentes de Birkenfeld, la ciudad de los fifes tuvo un castillo que la enorgulleció durante siglos.

Die Schauspieler der Truppe der zwei Äxte werden auf pädagogische und humorvolle Weise die glorreichen Episoden der Geschichte von Bischwiller wieder aufleben lassen. Die Stadt der Pfeifen besitzt ein Schloss, das jahrhundertelang ihr Stolz war.

Mise à jour le 2023-04-20 par Commune de Bischwiller