Cinéma – L’innocence Bischwiller, mercredi 31 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 20:00:00

fin : 2024-01-31 22:06:00

Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l’élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l’équipe éducative de l’école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon.

Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l’enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ…

Décidément Kore-Eda n’arrête pas sa course à la réalisation. Au rythme d’un film par an, le réalisateur japonais nous a proposé ces dernières années un film français La Vérité (avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche) et Les Bonnes étoiles film policier coréen avec la super-star Song Kang-ho. Il rentre au pays avec L’Innocence, une histoire aux multiples narrateurs où la vérité se cache dans les regards et le mutisme.

Réalisateur Hirokazu Kore-eda

Avec Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa

Drame, thriller – En VOST

Festival de Cannes 2023 – Prix du scénario

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr



