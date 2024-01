Cinéma – Les trois mousquetaires Milady Bischwiller, mercredi 24 janvier 2024.

Cinéma – Les trois mousquetaires Milady Bischwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:00:00

fin : 2024-01-24 21:55:00

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle…Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Réalisateur Martin Bourboulon

Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Aventure, historique

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr



