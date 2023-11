Concert – Cuivres et Orgue Bischoffsheim, 19 novembre 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

Un programme éclectique proposé par Brassi K Quintet et Martin Foisset à l’orgue Stiehr et Mockers..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



An eclectic program featuring Brassi K Quintet and Martin Foisset on the Stiehr and Mockers organ.

Un programa ecléctico con el Quinteto Brassi K y Martin Foisset al órgano Stiehr y Mockers.

Ein eklektisches Programm, das vom Brassi K Quintet und Martin Foisset an der Stiehr- und Mockers-Orgel dargeboten wird.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile