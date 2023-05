Mai à vélo Rue du Stade, 6 mai 2023, .

Parcours unique de 30 km sur itinéraire vélo avec un petit ravitaillement à l’arrivée..

Rue du Stade

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



A unique 30 km bike route with a small refreshment station at the finish.

Un recorrido único de 30 km en bicicleta con un pequeño avituallamiento en la meta.

Einzigartige 30 km lange Strecke auf einer Fahrradroute mit einer kleinen Verpflegung am Ziel.

Mise à jour le 2023-04-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile