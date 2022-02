Biscarrosse plage fête Pâques Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Biscarrosse plage fête Pâques Biscarrosse, 15 avril 2022, Biscarrosse. Biscarrosse plage fête Pâques Place Georges Dufau Esplanade Biscarrosse

2022-04-15 09:30:00 – 2022-04-18 18:00:00

Biscarrosse Landes EUR 0 0 BISCARROSSE PLAGE Vendredi 15 :

10h à 13h30 – Ateliers créatifs autour du thème de Pâques – Place Dufau Dimanche 17 : A partir de 11h “Portes ouvertes du Club” du Club Alizés Speed – Plage centrale

A partir de 11h Initiation Char à voile « Bisca ludic » – Place de la demi lune

11h à 18h Jeux traditionnels – Place Dufau

14h à 17h Ateliers créatifs autour du thème de Pâques – Place Dufau

14h30 à 17h30 Ateliers cirque « Cirk en sphère » de 3 à 12 ans – Place Dufau

16h Spectacle jonglerie- humour « Welcome » – place de l’Océan Lundi 18 :

9h à 12h Omelette Pascale de la confrérie des culs blancs – Cabane de la Grande Reitge

11h à 18h Jeux traditionnels – Place Dufau

14h à 17h Ateliers créatifs autour du thème de Pâques – Place Dufau

14h à 18h Kiddy Bolides – Esplanade

