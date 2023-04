Festival YOG’Art One Breath Avenue Pierre-Georges Latécoère, 30 septembre 2023, Biscarrosse.

Festival de Yoga et activités douces à Biscarrosse !

Vous découvrirez différents types de yoga, acro yoga, sophrologie, réflexologie, méditation, qi gong, naturopathie, yoga pour enfants et bien plus !

Au programme : différents ateliers autour de l’art, de la création et des activités saines.

Un coin restauration sera mis à disposition ainsi qu’un marché valorisant les artisans locaux (produits écologiques…)

Pour vous inscrire, il suffit de réserver votre place dès le mois de juillet, de prendre votre tapis et de profiter l’espace d’une journée..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 21:00:00. EUR.

Avenue Pierre-Georges Latécoère Devant l’école de musique

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Yoga festival and soft activities in Biscarrosse!

You will discover different types of yoga, acro yoga, sophrology, reflexology, meditation, qi gong, naturopathy, yoga for children and much more!

On the program: different workshops around art, creation and healthy activities.

A food corner will be available as well as a market promoting local artisans (ecological products?)

To register, simply reserve your place in July, take your mat and enjoy the space of a day.

¡Festival de yoga y actividades suaves en Biscarrosse!

Descubrirás diferentes tipos de yoga, acro yoga, sofrología, reflexología, meditación, qi gong, naturopatía, yoga para niños y ¡mucho más!

En el programa: diferentes talleres en torno al arte, la creación y las actividades saludables.

Habrá un espacio gastronómico y un mercado de artesanía local (productos ecológicos…)

Para inscribirte, sólo tienes que reservar tu plaza en julio, coger tu esterilla y disfrutar del día.

Yogafestival und sanfte Aktivitäten in Biscarrosse!

Sie werden verschiedene Arten von Yoga, Akro-Yoga, Sophrologie, Reflexzonenmassage, Meditation, Qi Gong, Naturheilkunde, Kinderyoga und vieles mehr entdecken!

Auf dem Programm stehen verschiedene Workshops rund um Kunst, Kreativität und gesunde Aktivitäten.

Es gibt einen Imbiss und einen Markt, auf dem lokale Handwerker (ökologische Produkte?) angeboten werden

Um sich anzumelden, müssen Sie nur Ihren Platz im Juli reservieren, Ihre Matte mitnehmen und einen Tag lang genießen.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Grands Lacs