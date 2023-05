Spectacle La recette du bonheur Place Georges Dufau, 29 août 2023, .

Seule-en-scène burlesque et satirique, à l’univers joyeusement loufoque, sur la quête effrénée du bonheur en occident.

Catherine Van Der Glitter, experte en développement personnel aussi excentrique qu’egocentrique, nous livre les secrets de son best-seller » La Recette du Bonheur » lors d’une master class joyeusement déjantée, quand soudain tout dérape.

Épuisée par son rythme de vie effréné, notre guru craque.

Pour se ressaisir elle embarque alors le public dans une création vocale et corporelle aussi loufoque qu’entrainante.

Une invitation à savourer le bonheur là où on ne l’attend pas.

Auteur : Lucie Pascutto, Benoit Garat

Artiste : Lucie Pascutto

Metteur en scène : Catherine Vaniscotte

Tout public à partir de 9 ans..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 . EUR.

Place Georges Dufau Salle La Hemnota

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



A burlesque and satirical one-man show, with a joyfully zany universe, about the frantic quest for happiness in the West.

Catherine Van Der Glitter, an eccentric and egocentric personal development expert, shares the secrets of her best-selling book « The Recipe for Happiness » during a joyfully crazy master class, when suddenly everything goes wrong.

Exhausted by her hectic lifestyle, our guru breaks down.

To pull herself together, she embarks the audience in a vocal and physical creation as zany as it is catchy.

An invitation to savor happiness where it is not expected.

Author : Lucie Pascutto, Benoit Garat

Artist : Lucie Pascutto

Director : Catherine Vaniscotte

All audiences from 9 years old.

Un espectáculo unipersonal burlesco y satírico, con un universo alegremente alocado, sobre la frenética búsqueda de la felicidad en Occidente.

Catherine Van Der Glitter, una excéntrica y egocéntrica experta en desarrollo personal, comparte los secretos de su exitoso libro « La receta de la felicidad » durante una clase magistral alegremente disparatada, cuando de repente todo se tuerce.

Agotada por su agitado estilo de vida, nuestra gurú se viene abajo.

Para recuperarse, lleva al público a una creación vocal y física tan alocada como pegadiza.

Una invitación a disfrutar de la felicidad donde menos te lo esperas.

Autor : Lucie Pascutto, Benoit Garat

Artista : Lucie Pascutto

Director : Catherine Vaniscotte

Todos los públicos a partir de 9 años.

Burleske und satirische Ein-Mann-Szene mit einer fröhlich verrückten Welt über die hemmungslose Suche nach Glück im Westen.

Catherine Van Der Glitter, eine ebenso exzentrische wie egozentrische Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, verrät uns die Geheimnisse ihres Bestsellers « Das Rezept zum Glücklichsein » in einer fröhlich-verrückten Meisterklasse, als plötzlich alles aus dem Ruder läuft.

Erschöpft von ihrem hektischen Lebensrhythmus bricht unser Guru zusammen.

Um sich wieder aufzurappeln, nimmt sie das Publikum mit in eine ebenso verrückte wie mitreißende Stimm- und Körperkreation.

Eine Einladung, das Glück dort zu genießen, wo man es nicht erwartet.

Autor: Lucie Pascutto, Benoit Garat

Künstler/in: Lucie Pascutto

Regisseurin: Catherine Vaniscotte

Für alle Zuschauer ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Grands Lacs