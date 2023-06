Carnaval d’été Biscarrosse, 22 août 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Cette année, c’est le retour du carnaval d’été.

Evènement totalement déjanté.

Un défilé orchestré par Philippe Maurice.

Les chars et personnages délirants vont défiler dans les rues en dansant et en rigolant.

A la fin du défilé rendez vous pour un spectacle pyrotechnique sur le fronton de pala, Place G.Dufau.

Même les commerçants de la Plage, profitent de l’occasion pour se déguiser et se joindre au cortège.

Alors accompagnez nous pour ce grand moment .

Venez vous amusez, vous grandirez plus tard !

Trajets : Départ avenue de la Plage, place G.Dufau, rue piétonne, boulevard des sables, place de l’océan, rue des Tamaris, place G.Dufau et final au fronton de pala..

2023-08-22

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



This year sees the return of the summer carnival.

A totally crazy event.

A parade orchestrated by Philippe Maurice.

Floats and crazy characters will parade through the streets, dancing and laughing.

At the end of the parade, meet for a fireworks show on the fronton de pala, Place G.Dufau.

Even the beach traders take the opportunity to dress up and join the procession.

So come and join us for this great moment.

Come and have fun, you’ll grow up later!

Routes: Departure from avenue de la Plage, place G.Dufau, rue piétonne, boulevard des sables, place de l?océan, rue des Tamaris, place G.Dufau and finish at the fronton de pala.

Este año vuelve el carnaval de verano.

Un acontecimiento totalmente disparatado.

Un desfile orquestado por Philippe Maurice.

Carrozas y personajes locos desfilarán por las calles, bailando y riendo.

Al final del desfile, podrá disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales en el frontón de pala, Place G.Dufau.

Incluso los comerciantes de la playa aprovechan la ocasión para disfrazarse y unirse al desfile.

Acompáñenos en este gran acontecimiento.

Ven y diviértete, ¡ya crecerás después!

Recorridos: Salida de la avenue de la Plage, place G.Dufau, rue piétonne, boulevard des sables, place de l’océan, rue des Tamaris, place G.Dufau y llegada al frontón pala.

Dieses Jahr findet wieder der Sommerkarneval statt.

Eine völlig verrückte Veranstaltung.

Eine Parade, die von Philippe Maurice inszeniert wird.

Die Wagen und verrückten Figuren werden tanzend und lachend durch die Straßen ziehen.

Am Ende des Umzugs gibt es ein Feuerwerk auf dem Giebel von Pala, Place G.Dufau.

Auch die Geschäftsleute am Strand nutzen die Gelegenheit, sich zu verkleiden und sich dem Umzug anzuschließen.

Begleiten Sie uns also bei diesem großen Ereignis.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich, Sie werden später erwachsen sein!

Strecken: Start in der Avenue de la Plage, Place G.Dufau, Fußgängerzone, Boulevard des Sables, Place de l’océan, Rue des Tamaris, Place G.Dufau und Abschluss am Fronton de Pala.

