Soirée champêtre 216 Rue Louis Breguet, 2 août 2023, Biscarrosse.

Soirée champêtre avec ardoise repas , tables en extérieur, repas animé par la Banda, jeux en bois, .. sur réservation uniquement..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 23:00:00. EUR.

216 Rue Louis Breguet Association culturelle biscarrossaise

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Country evening with slate meal, tables outside, meal animated by the Banda, wooden games, … on reservation only.

Velada campestre con comida de pizarra, mesas al aire libre, comida animada por la Banda, juegos de madera, … sólo con reserva previa.

Ländlicher Abend mit Schiefertafelessen, Tischen im Freien, von der Banda animiertem Essen, Holzspielen, … nur mit Reservierung.

