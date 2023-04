Soirée musique et cinéma en plein air 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Soirée musique et cinéma en plein air 216 Rue Louis Breguet, 24 juillet 2023, Biscarrosse. Concert de l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse, séance de cinéma en plein air gratuite avec le cinéma de Biscarrosse et l’Office de Tourisme des Grands Lacs. Entrée libre Petite restauration, buvette..

Concert of the Harmonie des Lacs de Biscarrosse, free open-air cinema session with the cinema of Biscarrosse and the Tourist Office of the Great Lakes. Free entrance Small restoration, refreshment bar. Concierto de la Harmonie des Lacs de Biscarrosse, sesión gratuita de cine al aire libre con el cine de Biscarrosse y la Office de Tourisme des Grands Lacs. Entrada gratuita Aperitivos y refrescos. Konzert der Harmonie des Lacs de Biscarrosse, kostenlose Open-Air-Kinovorstellung mit dem Kino von Biscarrosse und dem Fremdenverkehrsamt der Großen Seen. Freier Eintritt Kleine Speisen und Getränke. Mise à jour le 2023-04-17 par OT Grands Lacs

