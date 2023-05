La Vie en Cabane Autrefois Lieu dit Cugnes, 24 juillet 2023, Biscarrosse.

Les Gascons de Biscarrosse proposent au printemps et en été des visites en forêt avec pour thème les traditions Landaises…

Cette visite permet de découvrir la vie en cabane autrefois, quand l’électricité et l’eau ne faisaient pas partie du quotidien, quand la chasse n’était pas encore un loisir mais bien une aide aux repas.Passionnés de culture locale et du patrimoine de leur Pays de Born, les gascons de Biscarrosse, souhaitent vous faire découvrir et partager cette vie que menaient leurs anciens au sein de la forêt landaise, au travers de tableaux vivants évoquant les gestes de la vie courante…

A la fin de la visite, venez partager votre pique en compagnie des différents intervenants

Durée des visites: 2 h. Sur réservation obligatoire : billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 12:00:00. .

Lieu dit Cugnes Route de la Plage

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Gascons of Biscarrosse propose in spring and summer visits in the forest with the theme of Landes traditions…

This visit allows you to discover the life in a hut in the past, when electricity and water were not part of the daily life, when hunting was not yet a leisure but a help to the meals… Passionate about local culture and the heritage of their Pays de Born, the Gascons of Biscarrosse, wish to make you discover and share this life that their ancestors led in the heart of the Landes forest, through lively pictures evoking the gestures of the everyday life…

At the end of the visit, come and share your picnic with the different speakers

Duration of the visits: 2 hours. Reservation required: online ticketing or in the tourist information offices of Biscarrosse, Sanguinet and Parentis

Los Gascones de Biscarrosse proponen en primavera y verano visitas en el bosque con el tema de las tradiciones landesas…

Esta visita le permite descubrir la vida en una cabaña en el pasado, cuando la electricidad y el agua no formaban parte de la vida cotidiana, cuando la caza aún no era una actividad de ocio sino una forma de ayudar con las comidas… Apasionados por la cultura local y el patrimonio de su Pays de Born, los Gascones de Biscarrosse, desean hacerle descubrir y compartir esta vida que llevaban sus mayores en el corazón del bosque de las Landas, a través de imágenes vivas que evocan los gestos de la vida cotidiana….

Al final de la visita, venga a compartir su picnic con los diferentes conferenciantes

Duración de las visitas: 2 horas. Reserva obligatoria: taquilla en línea o en las oficinas de turismo de Biscarrosse, Sanguinet y Parentis

Die Gascons de Biscarrosse bieten im Frühling und Sommer Waldbesuche an, bei denen die Traditionen der Landaises im Mittelpunkt stehen…

Die Gascogner von Biscarrosse, die sich leidenschaftlich für die lokale Kultur und das Kulturerbe ihres Pays de Born interessieren, möchten Sie das Leben ihrer Vorfahren in den Wäldern der Landes entdecken und mit Ihnen teilen, und zwar anhand von lebendigen Bildern, die die Gesten des täglichen Lebens darstellen…

Am Ende des Besuchs können Sie Ihr Picknick mit den verschiedenen Rednern teilen

Dauer der Führungen: 2 Stunden. Reservierung erforderlich: Online-Ticketverkauf oder in den Touristeninformationsbüros von Biscarrosse, Sanguinet und Parentis

Mise à jour le 2023-04-26 par OT Grands Lacs