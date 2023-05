Spectacle pyrotechnique et bal Boulevard des Sables, 14 juillet 2023, Biscarrosse.

Pour la fête nationale, on vous prépare une soirée aux milles couleurs… bleues, rouges, vertes, dorées… vous en aurez pleins les yeux.

En front de mer, au milieu de la foule enjouée, venez vivre de grands moments de bonheur en regardant le spectacle pyrotechnique.

de 21h30 à 2h- BAL avec le podium Festisud

*sous réserve de conditions météorologiques favorables.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Boulevard des Sables Esplanade de la plage

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the national day, we prepare you an evening with thousand colors… blue, red, green, golden… you will have full of eyes.

In front of the sea, in the middle of the cheerful crowd, come and live great moments of happiness by watching the fireworks show.

from 9:30 pm to 2 am – BAL with the Festisud podium

*subject to favorable weather conditions

Para los días festivos, estamos preparando una velada de mil colores… azul, rojo, verde, dorado… te sorprenderá.

En el paseo marítimo, en medio de la alegre multitud, venga a vivir grandes momentos de felicidad mientras contempla el espectáculo de fuegos artificiales.

de 21.30 a 02.00 h – BAL con el podio Festisud

*sujeto a condiciones meteorológicas favorables

Für den Nationalfeiertag bereiten wir Ihnen einen Abend in tausend Farben vor… blau, rot, grün, golden… Sie werden Augen machen.

An der Strandpromenade, inmitten der fröhlichen Menschenmenge, erleben Sie große Glücksmomente, wenn Sie das pyrotechnische Spektakel beobachten.

von 21.30 bis 2 Uhr- BAL mit dem Festisud-Podium

*vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Grands Lacs