Atelier créatif pour les enfants à Biscarrosse plage Place Georges Dufau, 13 juillet 2023, Biscarrosse.

L’Office de Tourisme Bisca Grands Lacs vous propose un programme d’ateliers créatifs pour les enfants, aussi bien ludiques qu’éducatifs.

> 13/07 : Mes aimants de l’été et leur boîte

> 28/07 : Tableau « La baleine blanche »

> 04/08 : Mon vide poche Saint Jacques

> 11/08 : Mes aimants de l’été et leur boîte

> 25/08 : Tableau « La baleine blanche »

Rejoignez Carole qui proposera tout au long de l’été ces rendez vous …

– 3 ateliers de 1H avec une rotation entre chaque ( nettoyage entre chaque session )

> 10h à 11h / 11h15 à 12h15 / 12h30 à 13h30

– 8 enfants maximum par atelier

– A partir de 6 ans minimum ( en dessous de 6 ans si place disponible avec possibilité d’un accompagnant )

– inscription obligatoire en ligne ou dans les bureaux d’information de l’Office de tourisme.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 13:30:00. EUR.

Place Georges Dufau Salle La Hemnota

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Bisca Grands Lacs Tourist Office offers a program of creative workshops for children, both fun and educational.

> 13/07 : My summer magnets and their box

> 28/07 : Painting « The white whale

> 04/08 : My Saint Jacques pocket

> 11/08 : My summer magnets and their box

> 25/08: « The white whale » painting

Join Carole who will propose all summer long these appointments …

– 3 workshops of 1 hour with a rotation between each (cleaning between each session)

> 10am to 11am / 11:15am to 12:15pm / 12:30pm to 1:30pm

– 8 children maximum per workshop

– From 6 years old ( under 6 years old if space is available with the possibility of an accompanying person )

– compulsory registration online or in the Tourist Office information offices

La Oficina de Turismo de Bisca Grands Lacs ofrece un programa de talleres creativos para niños, divertidos y educativos.

> 13/07: Mis imanes de verano y su caja

> 28/07: Pintura « La ballena blanca

> 04/08 : Mi bolsillo de Santiago

> 11/08 : Mis imanes de verano y su caja

> 25/08: Cuadro « La ballena blanca

Únete a Carole que propondrá durante todo el verano estos encuentros …

– 3 talleres de 1 hora con una rotación entre cada uno (limpieza entre cada sesión)

> 10h a 11h / 11h15 a 12h15 / 12h30 a 13h30

– 8 niños máximo por taller

– A partir de 6 años ( menores de 6 años si hay plazas disponibles con posibilidad de acompañante )

– inscripción obligatoria en línea o en las oficinas de información de la Oficina de Turismo

Das Fremdenverkehrsamt Bisca Grands Lacs bietet Ihnen ein Programm mit kreativen Workshops für Kinder an, die sowohl Spaß machen als auch lehrreich sind.

> 13/07: Meine Sommermagnete und ihre Schachtel

> 28/07: Gemälde « Der weiße Wal »

> 04/08: Mein Taschenleerer Jakobsmuschel

> 11/08: Meine Sommermagnete und ihre Schachtel

> 25/08: Gemälde « Der weiße Wal »

Schließen Sie sich Carole an, die den ganzen Sommer über diese Rendezvous anbieten wird …

– 3 Workshops von 1 Stunde mit einer Rotation zwischen den einzelnen Workshops (Reinigung zwischen den Sitzungen)

> 10 bis 11 Uhr / 11.15 bis 12.15 Uhr / 12.30 bis 13.30 Uhr

– maximal 8 Kinder pro Workshop

– Ab mindestens 6 Jahren ( unter 6 Jahren, falls Platz vorhanden mit der Möglichkeit einer Begleitperson )

– anmeldung erforderlich online oder in den Informationsbüros des Fremdenverkehrsamtes

