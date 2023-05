Cinéma en plein air à Biscarrosse Plage 37 rue des pinsons, 12 juillet 2023, Biscarrosse.

Le succès des séances de cinéma en plein air en période estivale ne se dément pas d’année en année.

Regarder un film sous les étoiles par une chaude soirée d’été, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

Programmation Juillet

– 12 juillet à 22h00 : ELEMENTAIRE

– 19 juillet à 22h00: INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINEE

– 26 juillet à 22h00 : MIRACULOUS

– 27 juillet à 22h00 : ELEMENTAIRE

Programmation Aout

– 2 août à 21h30 : MISSION: IMPOSSIBLE 7

– 9 août à 21h30 : INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINEE

– 11 août à 21h30 : RUBY, L ADO KRAKEN

– 16 août à 21h30 : MISSION: IMPOSSIBLE 7

– 23 août à 21h30 : NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

– 30 août à 21h30 : BARBIE

Réservation en ligne et en Office de tourisme de Parentis, Sanguinet et Biscarrosse.

En cas de mauvais temps, la séance pourra être annulée..

37 rue des pinsons Ecole Primaire

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The success of open-air cinema sessions during the summer months is undeniable year after year.

Watching a movie under the stars on a warm summer evening, in a friendly atmosphere, remains an unforgettable experience.

July program

– july 12th at 10pm: ELEMENTARY

– july 19 at 10pm: INDIANA JONES AND THE FRAME OF DESTINY

– july 26 at 10pm: MIRACULOUS

– july 27th at 10pm: ELEMENTARY

August Programming

– august 2 at 9:30 PM : MISSION: IMPOSSIBLE 7

– august 9 at 9:30 pm : INDIANA JONES AND THE FRAME OF FATE

– august 11 at 9:30 pm: RUBY, THE KRAKEN TEEN

– august 16 at 9:30pm: MISSION: IMPOSSIBLE 7

– august 23 at 9:30pm: NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

– august 30 at 9:30pm: BARBIE

Reservation online and in the tourist offices of Parentis, Sanguinet and Biscarrosse.

In case of bad weather, the session may be cancelled.

El éxito del cine al aire libre durante los meses de verano continúa año tras año.

Ver una película bajo las estrellas en una cálida noche de verano en un ambiente agradable es una experiencia inolvidable.

Programa de julio

– 12 de julio a las 22:00: ELEMENTAL

– 19 de julio a las 22:00: INDIANA JONES Y EL MARCO DEL DESTINO

– 26 de julio a las 22:00: MIRACULOUS

– 27 de julio a las 22:00 h: ELEMENTAL

Programación de agosto

– 2 de agosto a las 21.30 h: MISIÓN: IMPOSIBLE 7

– 9 de agosto a las 21.30 h: INDIANA JONES Y EL MARCO DEL DESTINO

– 11 de agosto a las 21.30 h: RUBY, EL NIÑO KRAKEN

– 16 de agosto a las 21.30 h: MISIÓN: IMPOSIBLE 7

– 23 de agosto a las 21.30 h: NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

– 30 de agosto a las 21.30 h: BARBIE

Reservas en línea y en las oficinas de turismo de Parentis, Sanguinet y Biscarrosse.

En caso de mal tiempo, la sesión puede cancelarse.

Der Erfolg von Open-Air-Kinovorstellungen im Sommer ist von Jahr zu Jahr ungebrochen.

An einem warmen Sommerabend unter dem Sternenhimmel einen Film anzuschauen und dabei eine gesellige Atmosphäre zu genießen, bleibt ein unvergessliches Erlebnis.

Programmierung Juli

– 12. Juli um 22.00 Uhr: ELEMENTAIRE

– 19. Juli um 22.00 Uhr: INDIANA JONES UND DER RAHMEN DER VERSCHWENDUNG

– 26. Juli um 22.00 Uhr: MIRACULOUS

– 27. Juli um 22.00 Uhr: ELEMENTAIRE

Programmierung August

– 2. August um 21.30 Uhr: MISSION: IMPOSSIBLE 7

– 9. August um 21.30 Uhr: INDIANA JONES UND DER SCHATTENBLICK

– 11. August um 21.30 Uhr: RUBY, DER ADO KRAKEN

– 16. August um 21.30 Uhr: MISSION: IMPOSSIBLE 7

– 23. August um 21.30 Uhr: NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

– 30. August um 21:30 Uhr: BARBIE

Reservierungen sind online und in den Tourismusbüros von Parentis, Sanguinet und Biscarrosse möglich.

Bei schlechtem Wetter kann die Vorstellung abgesagt werden.

