Apéros Bisca Place Marsan, 11 juillet 2023, Biscarrosse.

Nouveauté cette année.

L’association des commerçants de Biscarrosse Bourg, la ville de Biscarrosse, l’Office de Tourisme des Grands Lacs et le Bière Truck Landes s’associent pour vous proposer des soirées Biscapéros.

Au programme retrouvez de 18h à 23h, des soirées ludiques, musicales, festives et gourmandes.

> 11/07 : animation Born arcades / Concert du groupe Sans interdit

> 25/07 : animation jeux traditionnels en bois / Concert du groupe Jalua

> 01/08 : animation Born arcades / Concert du groupe Kairos

> 17/08 : animation jeux de sociétés « As 2 Pik » / Concert du groupe La Mer à boire

Buvette et restauration sur place..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 23:00:00. EUR.

Place Marsan

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



New this year.

The association of the shopkeepers of Biscarrosse Bourg, the city of Biscarrosse, the Tourist Office of the Great Lakes and the Beer Truck Landes join to propose you evenings Biscapéros.

In the program find from 6 pm till 11 pm, playful, musical, festive and greedy evenings.

> 11/07 : animation Born arcades / Concert of the group Sans interdit

> 25/07 : animation of traditional wooden games / Concert of the group Jalua

> 01/08 : Born arcades animation / Concert of the group Kairos

> 17/08: « As 2 Pik » board games / Concert by the group La Mer à boire

Refreshment bar and catering on site.

Novedad de este año.

La asociación de comerciantes de Biscarrosse Bourg, la ciudad de Biscarrosse, la Oficina de Turismo de los Grandes Lagos y el Beer Truck Landes se unen para proponerle las veladas Biscapéros.

En el programa, encontrará de 18h a 23h, veladas lúdicas, musicales, festivas y golosas.

> 11/07: Animación de las arcadas del Born / Concierto del grupo Sans interdit

> 25/07: juegos tradicionales de madera / Concierto del grupo Jalua

> 01/08: Animación Born arcades / Concierto del grupo Kairos

> 17/08: juegos de mesa « As 2 Pik » / Concierto del grupo La Mer à boire

Refrescos y comida in situ.

Neu in diesem Jahr.

Die Vereinigung der Händler von Biscarrosse Bourg, die Stadt Biscarrosse, das Fremdenverkehrsamt Grands Lacs und der Bière Truck Landes haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen Biscapéros-Abende anzubieten.

Auf dem Programm stehen von 18 bis 23 Uhr Spiel-, Musik-, Fest- und Gourmetabende.

> 11/07: Animation Born Arcades / Konzert der Gruppe Sans interdit

> 25/07 : Animation traditionelle Holzspiele / Konzert der Gruppe Jalua

> 01/08 : Animation Born Arkaden / Konzert der Gruppe Kairos

> 17/08 : Animation Gesellschaftsspiele « As 2 Pik » / Konzert der Gruppe La Mer à boire

Getränke und Speisen vor Ort.

