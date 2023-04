Circuit découverte Vis ta plage Océan Plage centrale, 4 juillet 2023, Biscarrosse.

Informer, sensibiliser les usagers sous la forme d’une balade commentée avec explications et

présentation sur les phénomènes de courant, d’érosion, les thématiques environnementales, les

dangers de l’océan, présentation du matériel de sauvetage et visite du poste de secours par les

sauveteurs.

Animation tout public encadrée par des professionnels (Nageurs sauveteurs, ONF, Comité de

Vigilance de Biscarrosse, Association environnementales, bénévoles, etc…)

Ouvert à tous (enfants, adultes, séniors, familles, locaux, estivants)..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 10:30:00. EUR.

Plage centrale Poste de secours plage centrale

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



To inform and sensitize the users in the form of a commented walk with explanations and

on the phenomena of current, erosion, environmental themes, the dangers of the ocean, presentation

the dangers of the ocean, presentation of the rescue equipment and visit of the first aid post by the

lifeguards.

Animation for the public supervised by professionals (lifeguards, ONF, Comité de

Vigilance Committee of Biscarrosse, environmental associations, volunteers, etc…)

Open to all (children, adults, seniors, families, locals, summer people).

Informar y sensibilizar a los usuarios en forma de paseo guiado con explicaciones y

sobre los fenómenos de las corrientes, la erosión, las cuestiones medioambientales, los peligros del océano

los peligros del océano, presentación de equipos de salvamento y visita al puesto de primeros auxilios por parte

por los socorristas.

Actividades para el público en general supervisadas por profesionales (socorristas, ONF, Comité de Vigilancia de Biscarrosse, etc.)

Comité de Vigilancia de Biscarrosse, asociaciones ecologistas, voluntarios, etc.)

Abierto a todos (niños, adultos, personas mayores, familias, lugareños, veraneantes).

Information und Sensibilisierung der Nutzer in Form von kommentierten Spaziergängen mit Erklärungen und

präsentation über Strömungs- und Erosionsphänomene, Umweltthemen, die Gefahren des Meeres und des Meeres

gefahren des Ozeans, Vorstellung der Rettungsausrüstung und Besuch der Rettungsstation durch die Rettungsschwimmer

rettungsschwimmer.

Animation für alle Altersgruppen unter Anleitung von Fachleuten (Rettungsschwimmer, ONF, Comité de Vigilance, usw.)

Vigilance de Biscarrosse, Umweltverband, Freiwillige usw.)

Offen für alle (Kinder, Erwachsene, Senioren, Familien, Einheimische, Sommergäste).

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Grands Lacs