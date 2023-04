Démonstration de vannerie et de cuisson du pain à l’ancienne 216 Rue Louis Breguet, 4 juillet 2023, Biscarrosse.

Le boulanger fait cuire des petits pians dans le four à pain et explique la confection et cuisson.

Panières à pain confectionnées par l’atelier vannerie de l’ ACB.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 13:00:00. EUR.

216 Rue Louis Breguet Association culturelle biscarrossaise

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The baker bakes small pians in the bread oven and explains how to make and cook them.

Bread baskets made by the basketry workshop of the ACB

El panadero hornea pequeños pians en el horno de pan y explica cómo hacerlos y hornearlos.

Cestas de pan elaboradas por el taller de cestería ACB

Der Bäcker backt kleine Pians im Brotbackofen und erklärt die Herstellung und das Backen.

Brotkörbe, die von der Korbflechterei der ACB hergestellt wurden

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Grands Lacs