Concours de pétanque 233 Avenue du Maréchal Lyautey, 3 juillet 2023, Biscarrosse.

L’association de pétanque « Les Cols Verts » organise tous les lundis et vendredis des concours ouverts à tous et à toutes. Concours en doublette en 4 parties.

Début des inscriptions à partir de 13h30 et jet du but à 14h30.

L’association organise également des concours en semi-nocturne avec restauration sur place (se référer au calendrier)..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 18:30:00. EUR.

233 Avenue du Maréchal Lyautey Boulodrome de Biscarrosse Bourg

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The petanque association « Les Cols Verts » organizes every Monday and Friday competitions open to all. Competition in doublette in 4 parts.

Registration starts at 1:30 pm and the goal is thrown at 2:30 pm.

The association also organizes competitions in semi-nocturne with restoration on the spot (refer to the calendar).

La asociación de petanca « Les Cols Verts » organiza todos los lunes y viernes competiciones abiertas a todos. Competición doble en 4 partidas.

Las inscripciones comienzan a las 13h30 y el lanzamiento de la diana a las 14h30.

La asociación también organiza competiciones en seminocturno con restauración in situ (consulte el calendario).

Der Pétanque-Verein « Les Cols Verts » organisiert jeden Montag und Freitag Wettbewerbe, die für alle offen sind. Wettbewerbe im Doppelpack mit 4 Spielen.

Beginn der Einschreibungen ab 13:30 Uhr und Zielwurf um 14:30 Uhr.

Der Verein organisiert auch halbnächtliche Wettbewerbe mit Verpflegung vor Ort (siehe Kalender).

Mise à jour le 2023-04-26 par OT Grands Lacs