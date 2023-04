Dîner Concert « Audrey » 720 Boulevard des Sables, 10 juin 2023, Biscarrosse.

A VOS AGENDAS !!!

Audrey est une chanteuse Bordelaise qui chante une pop acoustique et fraîche, accompagnée de son ukulélé.

Son répertoire de reprises pop acoustique est teinté de reggae et soul music.

Laissez-vous embarquer avec Audrey pour une promenade douce qui vous laissera toujours de beaux souvenirs.

Réservation au 05.58.78.26.99.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 22:30:00. EUR.

720 Boulevard des Sables Casino

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



MARK YOUR CALENDARS!!!

Audrey is a singer from Bordeaux who sings a fresh acoustic pop, accompanied by her ukulele.

Her repertoire of acoustic pop covers is tinged with reggae and soul music.

Let Audrey take you on a sweet ride that will always leave you with beautiful memories.

Reservation at 05.58.78.26.99

¡¡¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!!!

Audrey es una cantante de Burdeos que canta un pop acústico fresco, acompañada de su ukelele.

Su repertorio de versiones pop acústicas está teñido de música reggae y soul.

Deja que Audrey te lleve en un dulce paseo que siempre te dejará bonitos recuerdos.

Reserva en 05.58.78.26.99

Audrey ist eine Sängerin aus Bordeaux, die einen frischen, akustischen Pop singt und dabei von ihrer Ukulele begleitet wird.

Ihr Repertoire an akustischen Pop-Covern ist von Reggae und Soulmusik geprägt.

Lassen Sie sich von Audrey auf einen sanften Spaziergang mitnehmen, der Ihnen immer schöne Erinnerungen hinterlassen wird.

Reservierung unter 05.58.78.26.99

