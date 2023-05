Journée Portes Ouvertes Automobile Biscarrosse Club Avenue du Maréchal Lyautey, 13 mai 2023, Biscarrosse.

Exposition de véhicules anciens des années 40 à 1980 .

Animation par un speaker, restauration sur place.

Échanges avec les propriétaires des véhicules exposés..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. EUR.

Avenue du Maréchal Lyautey Parking Triscos

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of old vehicles from the 40’s to 1980.

Animation by a speaker, catering on site.

Exchanges with the owners of the exposed vehicles.

Exposición de vehículos antiguos de los años 40 a los 80.

Animación a cargo de un conferenciante, catering in situ.

Intercambios con los propietarios de los vehículos expuestos.

Ausstellung von Oldtimern aus den 40er bis 1980er Jahren .

Unterhaltung durch einen Sprecher, Verpflegung vor Ort.

Austausch mit den Besitzern der ausgestellten Fahrzeuge.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Grands Lacs