Clôture de saison culturelle de l’Arcanson 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris, 13 mai 2023, Biscarrosse.

L’Arcanson et le CRABB s’associent de nouveau pour cette soirée de clôture de saison professionnelle, et vous proposent 4 spectacles aux formes originales et tout public.

– A partir de 17h30 (en extérieur)

Collectif MERKEN « Cairns »

Duo KILOMBO « Etranges étrangers »

– A 19h : Restauration Food trucks et buvette sur place

– A 20h30 (en salle de spectacle)

Baccalà Clown « Pss Pss »

– A 21h45 (en extérieur)

Cie Circulez « Pyromad ».

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. EUR.

61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris L’Arcanson

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’Arcanson and the CRABB join again for this evening of closing of professional season, and propose you 4 shows with original forms and all public.

– From 5:30 pm (outside)

Collective MERKEN « Cairns

Duo KILOMBO « Strange strangers

– At 7pm : Food trucks and refreshment bar on site

– At 8:30 pm (in the auditorium)

Baccalà Clown « Pss Pss

– At 9:45 pm (outside)

Circulate Company « Pyromad

L’Arcanson y el CRABB unen de nuevo sus fuerzas para la noche de clausura de la temporada profesional y proponen 4 espectáculos originales para todos los públicos.

– A partir de las 17.30 h (en el exterior)

Colectivo MERKEN « Cairns

Dúo KILOMBO « Etranges étrangers

– A las 19.00 horas: Food trucks y refrescos in situ

– A las 20.30 h (en el auditorio)

Baccalà Payaso « Pss Pss

– A las 21.45 h (en el exterior)

Cie Circulez « Pyromad

Arcanson und CRABB schließen sich für diesen professionellen Saisonabschlussabend erneut zusammen und bieten Ihnen vier Aufführungen mit originellen Formen und für jedes Publikum an.

– Ab 17.30 Uhr (im Freien)

MERKEN-Kollektiv « Cairns »

Duo KILOMBO « Seltsame Fremde »

– Um 19 Uhr: Verpflegung Food Trucks und Erfrischungsstände vor Ort

– Um 20.30 Uhr (im Freien)

Baccalà Clown « Pss Pss » (auf Englisch)

– Um 21.45 Uhr (im Freien)

Cie Circulez « Pyromad » (Zirkus)

