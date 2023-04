Initiation aux échasses Place Dufau, 4 mai 2023, Biscarrosse.

L’Office de Tourisme des Grands Lacs et le groupe folklorique Les Hérons des Lacs vous invitent à découvrir les échasses, véritable clin d’oeil au patrimoine landais !

Ce mode de déplacement peut être pratiqué en tant que loisir ou de manière sportive.

Ou & quand ?

Place Georges Dufau – Biscarrosse Plage (Sous la Halle en cas de pluie)

14h à 17h.

The Tourist Office of the Great Lakes and the folklore group Les Hérons des Lacs invite you to discover the stilts, a real nod to the Landes heritage!

This way of moving can be practiced as a leisure or sport.

Where & when ?

Place Georges Dufau – Biscarrosse Plage (Under the hall in case of rain)

2pm to 5pm

La Oficina de Turismo de los Grandes Lagos y el grupo folclórico Les Hérons des Lacs le invitan a descubrir los zancos, ¡todo un guiño al patrimonio de las Landas!

Este medio de transporte puede practicarse como actividad de ocio o como deporte.

¿Dónde y cuándo?

Place Georges Dufau – Biscarrosse Plage (Bajo el pabellón en caso de lluvia)

de 14:00 a 17:00

Das Fremdenverkehrsamt der Großen Seen und die Folkloregruppe Les Hérons des Lacs laden Sie ein, die Stelzen zu entdecken – ein echter Wink mit dem Zaunpfahl an das Kulturerbe der Landes!

Diese Art der Fortbewegung kann als Freizeitbeschäftigung oder auf sportliche Weise ausgeübt werden.

Wo & wann?

Place Georges Dufau – Biscarrosse Plage (Bei Regen unter der Halle)

14 Uhr bis 17 Uhr

