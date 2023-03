Initiation aux échasses Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

L'Office de Tourisme des Grands Lacs et le groupe folklorique Lous Esquirous vous invitent à découvrir les échasses, véritable clin d'oeil au patrimoine landais ! Ce mode de déplacement peut être pratiqué en tant que loisir ou de manière sportive. Ou & quand ? Place Georges Dufau – Biscarrosse Plage (Sous la Halle en cas de pluie)

14h à 17h

