Ateliers créatifs pour les enfants à Biscarrosse plage Place Georges Dufau, 10 avril 2023, Biscarrosse.

Cette activité destinée aux enfants de 6 à 12 ans sera l’occasion de découvrir les Arts créatifs pendant les vacances.

Carole, guidera et initiera les enfants lors de cette activité. L’expression artistique et la créativité seront au rendez-vous durant cette animation haute en couleur.

Lundi 10/04 petit album de Pâques

Lundi 17/04 peinture printanière

Lundi 24/04 nichoir à oiseaux

Lundi 1er mai photophore porte-bonheur

Pour bien vous recevoir : 3 ateliers de 1h avec une rotation de 15 minutes entre chaque session

– 8 enfants maximum par atelier

– A partir de 6 ans minimum / 12 ans maximum

– inscription obligatoire à l’avance en ligne ou dans les bureaux d’information de l’Office de tourisme.

2023-04-10 à ; fin : 2023-04-10 13:00:00. EUR.

Place Georges Dufau Salle La Hemnot / Ancien cinéma

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



This activity for children from 6 to 12 years old will be an opportunity to discover the creative arts during the vacations.

Carole will guide and initiate the children during this activity. Artistic expression and creativity will be at the rendezvous during this colorful animation.

Monday 10/04 small Easter album

Monday 17/04 spring painting

Monday 24/04 birdhouse

Monday, May 1 lucky candle holder

To welcome you: 3 workshops of 1 hour with a 15 minutes rotation between each session

– 8 children maximum per workshop

– From 6 years old minimum / 12 years old maximum

– registration required in advance online or in the Tourist Office information offices

Esta actividad para niños de 6 a 12 años será una oportunidad para descubrir las artes creativas durante las vacaciones.

Carole guiará e iniciará a los niños durante esta actividad. La expresión artística y la creatividad estarán a la orden del día durante esta colorida actividad.

Lunes 10/04 pequeño álbum de Pascua

Lunes 17/04 pintura de primavera

Lunes 24/04 pajarera

Lunes 1 de mayo tarro de la suerte

Para recibirle: 3 talleres de 1 hora con una rotación de 15 minutos entre cada sesión

– máximo 8 niños por taller

– A partir de 6 años mínimo / 12 años máximo

– inscripción previa en línea o en las oficinas de información de la Oficina de Turismo

Diese Aktivität für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bietet die Gelegenheit, während der Ferien die Kreative Kunst zu entdecken.

Carole wird die Kinder bei dieser Aktivität anleiten und einführen. Der künstlerische Ausdruck und die Kreativität werden bei dieser farbenfrohen Animation im Vordergrund stehen.

Montag, 10.04. kleines Osteralbum

Montag 17/04 Frühlingsmalerei

Montag 24/04 Nistkasten für Vögel

Montag, 1. Mai Windlicht mit Glücksbringer

Um Sie gut zu empfangen: 3 Workshops von 1 Stunde mit einer Rotation von 15 Minuten zwischen den einzelnen Sitzungen

– maximal 8 Kinder pro Workshop

– Ab mindestens 6 Jahren / maximal 12 Jahren

– anmeldung im Voraus erforderlich online oder in den Informationsbüros des Fremdenverkehrsamtes

Mise à jour le 2023-02-02 par OT Grands Lacs